Auto rolt in Drachtstervaart

Publicatie: wo 08 april 2020 12.36 uur

DRACHTEN - Aan het Moleneind in Drachten is woensdagochtend een auto in de Drachtstervaart gerold. De auto stond nabij de snackbar en de handrem was niet gebruikt. De auto begon op een zeker moment te rollen en eindigde in het water van de vaart.

Een berger is ter plaatse gekomen om het voertuig uit het water te takelen. Het is niet de eerste keer dat er een auto in de Drachtstervaart rolt. Inmiddels gingen tientallen voertuigen de auto van vandaag voor.

