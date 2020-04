Ineke Grijpma in raad van toezicht Adenium

Publicatie: wo 08 april 2020 12.21 uur

DRACHTEN - Mr. Ineke Grijpma uit Franeker is benoemd als lid van de raad van toezicht van de Adenium in Drachten. De scholenstichting was op zoek naar een nieuw lid met juridische achtergrond. Grijpma is werkzaam als advocaat bij De Haan Advocaten & Notarissen te Leeuwarden. Op dit moment is zij ook lid van de raad van toezicht van de Stichting Kredietbank Nederland en secretaris van de Stichting Ster van de Elf Steden. Ze heeft Nederlands Recht gestudeerd aan de Rijksuniversiteit Groningen.

Met haar benoeming is de raad van toezicht weer compleet. Voorzitter is Frans Kooiker, Siebe Rispens vice-voorzitter en de andere leden zijn Berinda de Jong en Hammie Bosma. Adenium is op 1 januari 2019 opgericht als overkoepelende holding van OPO Furore en PCOB Smallingerland. Reden was het streven naar een financieel gezonde organisatie. Bovendien wil de gemeente zoveel mogelijk primair onderwijs in de kleine kernen behouden.

OPO Furore heeft momenteel 2.800 leerlingen op 22 basisscholen en één school voor speciaal basisonderwijs in Smallingerland en Tytsjerksteradiel. De 2.400 leerlingen van PCBO Smallingerland zijn verdeeld over elf basisscholen in de gemeente Smallingerland, één school voor speciaal basisonderwijs en één basisschool in de gemeente Opsterland. De overkoepelende holding telt 560 medewerkers en houdt kantoor in Drachten.