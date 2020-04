Burgemeester Rijpstra op fiets op corona-controle

Publicatie: wo 08 april 2020 12.16 uur

DRACHTEN - Samen met buitengewoon opsporingsambtenaren (boa's) is burgemeester Jan Rijpstra op controle door de gemeente Smallingerland geweest. Hij deed dat op de fiets. Doel was om te zien of mensen zich aan de richtlijnen van de coronacrisis hielden.

De burgervader toonde zich ronduit tevreden. "Het is hartverwarmend als je kijkt wat er in onze gemeenschap allemaal gebeurt. Ik wil iedereen dank zeggen voor wat men doet om de besmetting zo min mogelijk te laten plaatsvinden", zo liet hij tijdens de raadsvergadering van dinsdagavond weten.

"Jongeren zoeken ook hun weg. Ze zijn goed aanspreekbaar. Als ze met hun vieren bij elkaar staan, dan gaan ze ook rustig weer uit elkaar. Dát is verantwoordelijkheid", aldus Rijpstra. Hij zei te hopen dat de inwoners van Smallingerland ook 'met elkaar de komende tijd verder vorm geven'.

Om besmetting tegen te gaan, waren dinsdagavond niet meer dan vijf van de 31 raadsleden in de speciaal uitgeschreven vergadering bijeen. Op de agenda stonden alleen hamerstukken, die verder geen discussie opleverden. De bijeenkomst in de bijna lege raadzaal was rechtstreeks op internet te volgen en is ook nog te bekijken op deze link.