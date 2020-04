Openluchtzwembad Gytsjerk tot 1 juni gesloten

Publicatie: wo 08 april 2020 12.12 uur

GYTSJERK - Openluchtzwembad De Sawn Doarpen in Gytsjerk zou oorspronkelijk op 25 april haar deuren weer openen voor het nieuwe zwemseizoen. Maar de gemeente Tytsjerksteradiel heeft besloten dat het zwembad gesloten blijft tot in ieder geval 1 juni. "We vinden dit erg jammer maar de veiligheid van de bezoekers en de medewerkers staat voorop" aldus de gemeente.

Door de huidige coronamaatregelen en het verbod op bijeenkomsten en vergunningsplichtige evenementen tot 1 juni vindt de gemeente het niet verantwoord het bad eerder te openen. Het aantal bezoekers in het zwembad is niet te reguleren en bij warm weer komen hier honderden mensen bij elkaar. "We wachten de landelijke maatregelen af na 1 juni."