Blotevoetenpad afgesloten vanwege corona

Publicatie: di 07 april 2020 20.29 uur

OPENDE - Het Blotevoetenpad in Opende is vanaf woensdag 8 april afgesloten voor bezoekers. Staatsbosbeheer verwacht grote drukte op het doorgaans populaire Blotevoetenpad en gaat het pad uit voorzorg afsluiten. Dit omdat op de vaak smalle paden niet te voldoen is aan de eis van anderhalve meter afstand houden.

De afsluiting geldt tot nader order op alle dagen van de week. Met tekstborden en via sociale media worden bezoekers geïnformeerd over de afsluitingen. Ook parkeren in de bermen bij het pad is verboden. Daarnaast zijn diverse ambtenaren actief die automobilisten kunnen aanspreken en zo nodig bekeuren. De parkeerplaatsen zijn met hekken afgezet. Automobilisten die de hekken opzijschuiven en toch parkeren, krijgen een boete. Staatsbosbeheer roept mensen op om te recreëren in de eigen omgeving en voor een ommetje in de buurt te blijven.

Met de aankomende paasdagen verwacht Staatsbosbeheer veel mensen op zijn terreinen. Het Blotevoetenpad heeft verschillende smalle paden, waardoor het onmogelijk is om 1,5 meter afstand te houden. Staatsbosbeheer hoopt met alle maatregelen, zoals het afsluiten van de parkeerplaatsen en de routes, te voorkomen dat ze er teveel mensen tegelijk op één plek te komen en daardoor mogelijk het coronavirus verspreiden.