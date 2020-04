Drive-thru medicijnen afhaalpunt in Drachten

Publicatie: di 07 april 2020 15.37 uur

DRACHTEN - Aan De Bolder in Drachten zit sinds maandag een drive-thru voor het afhalen van medicijnen. Vanwege de maatregelen rondom de uitbraak van het coronavirus konden medicijnen in een aantal dorpen niet veilig worden afgehaald. In Rottevalle en Oudega werden voorheen de medicijnen afgehaald in de huisartsenpraktijk en in Opeinde bij het dorpshuis. Pharmium Apotheek zorgde voor de oplossing met de medicijnstraat.

Mensen die een recept komen halen, krijgen een speciale code. Die kan worden gescand bij een van de twee loketten. Vervolgens ziet de medewerker wie er voor het loket staat met de auto. Het medicijn wordt gepakt en op de plank neergezet. Degenen die voor het loket staat kan dan het medicijn pakken en vervolgens weer wegrijden. Zo kunnen ze contactloos medicijnen afhalen.

In totaal is er in de rij plaats voor zeven auto's. Er wordt dan ook gevraagd aan de mensen die medicijnen komen afhalen, om dit in de loop van de dag af te halen en niet vlak voor sluitingstijd. De drive-thru, de Medicijnstraat, is geopend op maandag tot en met vrijdag van 13.00 uur tot en met 17.30 uur.

