Woonzorgcentrum Spiker in Ternaard verkocht

Publicatie: di 07 april 2020 14.53 uur

TERNAARD - KwadrantGroep heeft voormalig woonzorgcentrum Spiker in Ternaard verkocht. Het plan van de koper voldoet aan de voorwaarde voor het behoud van een maatschappelijke functie in het dorp. De verwachting is dat eind mei de overdracht plaatsvindt. Na de overdracht maakt de koper zichzelf en zijn plannen voor de voormalige Spiker bekend.

KwadrantGroep heeft de afgelopen periode enkele biedingen gehad voor Spiker. De biedingen voldoen aan de voorwaarde om bij de herbestemming van Spiker ruimte te bieden aan de plannen om de maatschappelijke functie voor Ternaard en de omliggende dorpen te behouden, zoals in het visiedocument ‘De Vaart in Ternaard’ is vastgelegd. Omdat de biedingen voldoen aan deze voorwaarde heeft KwadrantGroep de locatie Spiker verkocht aan de hoogste bieder.