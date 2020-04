Steentje door ruit: uitruk met kogelwerende vesten

Publicatie: di 07 april 2020 13.43 uur

DRACHTSTERCOMPAGNIE - Dinsdagochtend net voor het middaguur kreeg de politie uit Drachten een melding binnen van een schietpartij aan De Feart in Drachtstercompagnie. Bewoners van een woning hoorden glasgerinkel en zagen een klein gaatje in een raam. Hierop alarmeerden zij de hulpdiensten.

Meerdere politiewagens, met daarin agenten in kogelwerende vesten, spoedden zich richting de locatie van de melding. Eenmaal ter plaatse bleek het gelukkig niet te gaan om een incident met een vuurwapen. Door een nog onbekende verdachte is een klein steentje door het raam gegooid, wat zorgde voor het lawaai en de schade.

Volgens de politiewoordvoerster is de zaak in onderzoek. Zij gaven aan dat er geen verdachte is aangehouden.

