Corona: 2 doden en 4 Friezen positief getest

Publicatie: di 07 april 2020 12.05 uur

LEEUWARDEN - Er zijn de afgelopen 24 uur in Friesland twee nieuwe corona-sterfgevallen geregistreerd. Dat meldt GGD Fryslân. Daarmee komt het totale aantal corona-sterfgevallen op 25.

Er zijn verder vier nieuwe positieve tests bijgekomen, in totaal zijn dat er nu 221 Friezen positief getest op het coronavirus. In de samenleving ligt het werkelijke aantal veel hoger omdat niet iedereen getest wordt. Deze week is wel gestart met een vervierdubbeling van het aantal testen van mensen. Dit betreft vooral medewerkers in de zorg.