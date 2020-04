Het fascinerende succesverhaal van Bitcoin

Publicatie: di 07 april 2020 11.00 uur

DRACHTEN - Crypto valuta's en hun bijbehorende blockchain bestaan al een flinke poos, maar in het afgelopen decennium hebben ze steeds meer erkenning gekregen. Niet alleen als alternatief betaalmiddel voor individuen, maar ook als een tijd- en kostenbesparend alternatief voor een groot aantal bedrijfstoepassingen.

Tegenwoordig worden er bijna 2.500 crypto valuta’s op de financiële markt verhandeld, die een totale waarde van meer dan 252.5 biljoen dollar vertegenwoordigen. De prijs van crypto valuta’s variëren van minder dan een dollar tot duizenden dollars, alhoewel de exacte prijskaartjes dankzij hun grote volatiliteit elke dag flink fluctueren.

De dominatie van Bitcoin

Van al deze crypto’s is er slechts één variant die de digitale crypto wereld al een decennium lang compleet domineert: de Bitcoin. Een recent online artikel schrijft dat investeerders die in 2010 hun geld in Netflix en Amazon staken –kort voordat Amazon een stijging in afzet zag door aankopen via smartphone –, de kans hebben gemist om te investeren tijdens de begin periode van Bitcoin.

Niemand had gedacht dat de prijs van ‘s werelds allereerste crypto coin tegen het eind van 2019 met maar liefst 62.500 procent zou toenemen. Bitcoin kan hierdoor de meest lucratieve investering van het afgelopen decennium genoemd worden.

Het succesverhaal van Bitcoin is echter niet een verhaal vol glorie, want naast de behoorlijke pieken heeft het evenzo flinke dalen meegemaakt, iets wat op dit moment ook behoorlijk actueel is. Desondanks blijft het een fascinerend succesverhaal.

Nieuwe succesverhalen

Al dit succes van Bitcoin baande uiteraard de weg vrij voor allerlei andere vernieuwende crypto aanbieders met ieder hun eigen legitieme crypto valuta, zoals de introductie van Ripple in 2013 en Ethereum in 2015.



Foto: pixabay.com

We kunnen er zeker van zijn dat de toekomst van Bitcoin net zo innovatief en opwindend zal zijn als in zijn eerste tienjarige bestaan. Maar de concurrenten staan niet stil en 2020 zal een boeiend jaar worden met de introductie van interessante nieuwkomers.

De digitale yuan

Zo zal China openbare experimenten starten met hun digitale yuan. En ondanks dat er zaken opgelost moeten worden met betrekking tot een digitaal wallet systeem, vermoedt men dat de introductie in het midden van dit jaar zal plaatsvinden.

Er is de afgelopen maanden ook veel aandacht voor Libra, het token van Facebook, geweest. Echter, zoals het nu lijkt, zal Libra niet het daglicht in 2020 zien, aangezien Facebook zijn plannen voor het Libra cryptovaluta project heeft aangepast.

Wat er dit jaar ook gebeurd met betrekking tot cryptovaluta, één ding is zeker: Bitcoin blijft aandacht vergen. Laten we rustig afwachten hoe dingen zich ontwikkelen over de rest van 2020.