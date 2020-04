Derde supermaan van het jaar, vanavond te zien

Publicatie: di 07 april 2020 10.20 uur

DOKKUM - Deze week kunnen we voor de derde keer dit jaar een supermaan zien. Ondanks de quarantaine vanwege de coronacrisis is de maan prima te zien vanuit je tuin of balkon. De maan is groter en feller dan normaal. Wel heeft de maan wat concurrentie van enkele wolken, maar over het algemeen is de maan goed te zien.

Voor de derde keer dit jaar is de maan groter en feller dan normaal. De maan lijkt 7% groter en 14% helderder dan gewoonlijk. De maan staat op 357.035 kilometer afstand en woensdag om 4:35 uur is het volle maan. Vooral als de bijna (volle) maan dinsdagavond opkomt is het hemellichaam goed te zien. Om de maan te zien moet je naar het oosten kijken.

Een supermaan komt een paar keer per jaar voor en vaak gebeurt dat meerdere maanden achtereen. De eerste supermaan was in februari tijdens storm Ciara. De tweede was vorige maand op 9 maart en ook volgende maand op 7 mei is de maan weer groter en feller dan normaal. Daarmee heeft 2020 een kwartet supermanen.