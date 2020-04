NHL Stendenkoor deelt MatthÃ¤us Passion via YouTube

NHL Stendenkoor deelt Matthäus Passion via YouTube

Publicatie: di 07 april 2020 10.17 uur

LEEUWARDEN - Door de maatregelen rondom het coronavirus gaat de jaarlijkse uitvoering van de Matthäus Passion van het NHL Stendenkoor niet door. In plaats daarvan deelt het koor de videopname van de uitvoering van vorig jaar online. De uitvoering is op donderdagavond 9 april om 19.30 uur via youtube.com/nhlstenden te bekijken én te beluisteren.

Het NHL Stendenkoor bestaat voornamelijk uit een mix van studenten en medewerkers van NHL Stenden en een aantal medewerkers en studenten van het Friese MBO. Onder leiding van dirigent Hans de Wilde verzorgen ze jaarlijks meerdere concerten. Voor veel leden van het koor heeft de Matthäus Passion een bijzondere betekenis.

De online uitvoering van het concert wordt daarom voorafgegaan door persoonlijke ervaringen van verschillende koorleden. De Wilde: "Elke keer als ik de inademing geef voor de eerste noot besef ik dat ik een reis ga doormaken over lijden, medemenselijkheid en hoop. Het is een groot voorrecht om bijna jaarlijks de uitvoeringen met het NHLStendenkoor te mogen doen."

Het opgenomen concert werd in samenwerking met het Martini Jongenskoor uit Sneek en meerdere professionele solisten uitgevoerd. De uitvoering werd begeleid door het Nationaal Symfonisch Kamerorkest, met Johan Bijhold achter het orgel. Een mix van debuterende en meer ervaren professionals vertolkten de solistpartijen. De rol van Evangelist werd gezongen door Fabian Strotmann en de Christuspartij door Bert van de Wetering.. Verder zijn in het opgenomen concert te bekijken en beluisteren: Evelyn Ziegler (sopraan), Carina Vinke (alt), Christian Dietz (tenor), Nanco de Vries (bas).