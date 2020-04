Auto tegen boom na slinger op De Skieding

Publicatie: di 07 april 2020 07.54 uur

DRACHTSTERCOMPAGNIE - Op De Skieding ter hoogte van Drachtstercompagnie is dinsdagochtend een auto van de weg geraakt. De bestuurder verloor na het kruispunt bij de Leidijk de macht over het stuur. Na een slinger in een bocht naar links, belandde de wagen rechts in de berm. Daar werd met de achterkant van het voertuig eerst een boom geraakt, waarna de auto draaide en vervolgens met de voorkant ook een boom raakte.

Na het ongeval werden ambulance en politie ter plaatse gestuurd. De bestuurder werd na een behandeling ter plaatse overgebracht naar ziekenhuis MCL in Leeuwarden. Zijn zwaar beschadigde voertuig werd door berger Collewijn afgesleept.

