Contactloos wellness onderhoud bij Vihta

SURHUISTERVEEN - Ondanks deze rare tijd hebben heel veel producten nog steeds onderhoud nodig. Dit geldt natuurlijk ook voor Wellness producten. Omdat veiligheid vooropstaat bij Vihta Wellness bieden zij nu contactloos onderhoud aan. Bijvoorbeeld onderhoudsmiddelen voor spabaden, sauna’s of stoomcabines. Zo blijft iedereen op veilige afstand van elkaar, zonder dat dit ten koste gaat van het onderhoud.

De producten kunnen telefonisch worden besteld en worden in Achtkarspelen en Smallingerland gratis voor de deur gezet door een van de medewerkers van Vihta. Daarnaast is er voor de mensen die verder weg wonen de vernieuwde webshop. Hierin staat alles wat nodig is voor onderhoud aan Wellness apparatuur. Vanwege de Coronacrisis zijn er geen bezorgkosten voor bijvoorbeeld spa filters, saunageuren, menthol kristallen of andere onderhoudsmiddelen. Voor producten die te groot zijn of zwaarder dan 10 kg worden wel verzendkosten in rekening gebracht.

De showroom van Vihta Wellness in Surhuisterveen is beperkt open. Er mag maar één klant tegelijk naar binnen en alle contactoppervlakken, zoals bijvoorbeeld deurklinken en tafels, worden regelmatig gereinigd. Voor de veiligheid van zowel de klanten als de medewerkers wordt verzocht om ook binnen de 1,5 meter afstand te respecteren. Mensen met gezondheidsklachten als hoesten, kortademig en/of koorts worden verzocht op dit moment niet langs te komen. Zij kunnen uiteraard wel telefonisch worden voorzien van advies. Of er kan via e-mail contact worden opgenomen.

