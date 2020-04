Auto total loss door suiker in de tank

Publicatie: ma 06 april 2020 09.36 uur

BUITENPOST - De auto van Fenna uit Buitenpost is vermoedelijk total loss geraakt nadat iemand suiker in de tank had gegooid. De auto stond vorige week aan de Julianalaan in Buitenpost toen Fenna een flinke hoeveelheid suiker aantrof op de grond bij de tankdop. Dat schrijft ze op Facebook.

"Iemand dacht dat een auto ook op suiker reed. Deze gene heeft 's nachts suiker in mijn tank gegooid. Dank daarvoor, de auto is nu total loss. Ik ben een student in de zorg en in deze tijden heb ik mijn auto nodig omdat ik werkzaam ben in de zorg."

Er is bij de politie aangifte gedaan en Fenna hoopt dat de kwestie snel opgelost kan worden. "Graag hoor ik wie mijn zuurverdiende auto om zeep heeft geholpen, of misschien iets gezien heeft, of misschien zelf slachtoffer is. Het geeft mij in ieder geval rust als ik weet wie dit gedaan heeft."