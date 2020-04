Leeuwarder meldt zich voor steekincident

Publicatie: ma 06 april 2020 09.28 uur

OOSTERWOLDE - Een 33-jarige man uit Leeuwarden heeft zich maandagochtend bij de politie gemeld vanwege het dodelijke steekincident in Oosterwolde zaterdag. Bij deze steekpartij kwam een 44-jarige man uit het Bovensmilde om het leven.

De man werd zaterdag gewond aangetroffen bij een tankstation aan de Venekoterweg in Oosterwolde. Hij overleed korte tijd later aan zijn verwondingen. De steekpartij vond vermoedelijk plaats in een woning waarna de man is gevlucht naar de Venekoterweg.