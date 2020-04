Racefietser gewond bij aanrijding in Drachten

Publicatie: zo 05 april 2020 14.29 uur

DRACHTEN - Een racefietser is zondagmiddag gewond geraakt bij een aanrijding met een auto op de Tussendiepen in Drachten. Omstreeks 13.40 uur kwamen het slachtoffer - ter hoogte van de rotonde - en de auto met elkaar in botsing.

De wielrenner is opgevangen door het ter plaatse gekomen ambulancepersoneel. Hij is gewond overgebracht naar het ziekenhuis. De auto raakte beschadigde, maar kon zijn weg vervolgen. De politie doet onderzoek naar de toedracht van het ongeval.

