Leeuwarder rijdt met ongeldig rijbewijs 147 km/u

Publicatie: za 04 april 2020 19.17 uur

GARYP - Een 35-jarige automobilist uit Leeuwarden is vrijdag om 0.10 uur door de politie van de Wâldwei (N31) bij Garyp gehaald. De man reed op dat moment (ongecorrigeerd) 147 km/u terwijl op de weg een maximum snelheid van 100 km/u geldt.

Bij de staande houding werd duidelijk dat de bestuurder niet in het bezit was van een geldig rijbewijs. Het was volgens de politie de tweede keer dat hij hiervoor een verbaal kreeg.