Dronken man eindigt met huurauto in de sloot

Publicatie: za 04 april 2020 19.14 uur

OUDEGA - Een vermoedelijk dronken man is zaterdag aan het begin van de avond met een huurauto in de sloot beland langs de Manjepetswei bij Oudega. De man reed op dat moment richting Oudega en verloor rond 18.15 uur de macht over het stuur. De auto maakte een pirouette en bleef half in de sloot staan.

Na het ongeval is de man naar de Koaidyk gelopen. Daar is hij door de politie staande gehouden. De man leek flink onder invloed van alcohol te zijn. Blikjes bier bij de auto waren stille getuige. De man wilde niet meewerken aan een blaastest en hij is per ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Daar zal hij worden onderzocht en daar zal bovendien een bloedproef afgenomen worden.

