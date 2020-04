Man dood na steekpartij in Oosterwolde

Publicatie: za 04 april 2020 17.27 uur

OOSTERWOLDE - Een man is zaterdagmiddag om het leven gekomen na vermoedelijk een steekpartij in Oosterwolde. Wat en waar het precies is gebeurd, is nog onduidelijk. De man werd in elk geval zwaargewond op de grond aangetroffen bij het Esso tankstation aan de Venekoterweg.

De politie en meerdere ambulances en de traumahelikopter kwamen ter plaatse. Het slachtoffer is per ambulance nog met spoed naar de landingsplaats van de traumahelikopter gereden. Alle hulp mocht niet meer baten, het slachtoffer overleed ter plaatse aan zijn verwondingen.

De persvoorlichter van de politie laat weten dat er ook een onderzoek is opgestart bij een woning aan de Gijenham in Oosterwolde. De steekpartij vond daar mogelijk plaats. Wat zich in de woning heeft voorgedaan is nog niet bekend. Mogelijk is het slachtoffer daar vandaan gevlucht richting het tankstation. De omgeving van de woning en het tankstation werd door de politie afgezet in verband met het onderzoek.

De recherche doet onderzoek en is op zoek naar degene die verantwoordelijk is geweest voor de steekpartij. Daarbij denkt de recherche te weten wie hierbij betrokken was.

