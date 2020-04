Man overvallen bij zijn woning in Drachten

Publicatie: za 04 april 2020 11.19 uur

DRACHTEN - Een man is vrijdagavond door twee gemaskerde mannen overvallen bij zijn woning aan de Middelwyk in Drachten. De bewoner die de deur opende, werd direct door het tweetal belaagd. Ze wilden geld.

Doordat de bewoner zich hevig verzette, gingen de verdachten er zonder buit vandoor. Het slachtoffer werd met vier gebroken ribben naar het ziekenhuis gebracht. Hij is zaterdagochtend weer thuisgekomen.

De politie is op zoek naar getuigen. Bij het incident aan de deur is één van de verdachten mogelijk gewond geraakt aan schouder of nek. Dat moet getuigen of bekenden opvallen. De overval vond plaats rond 21.40 uur. De verdachten droegen een masker en renden na de overval weg richting de Noorderdwarsvaart.