'Corona-spuger' opgepakt door politie in Earnewald

Publicatie: za 04 april 2020 00.09 uur

EARNEWâLD - De politie heeft vrijdag een 23-jarige man uit Earnewâld aangehouden. De man had naar een vrouw gespuugd en riep dat hij corona had.

De politie kwam met spoed met meerdere eenheden ter plaatse. De politieagenten hadden bij de aanhouding van de man uit voorzorg beschermende pakken aangetrokken.

De vrouw die werd bespuugd door de man heeft aangifte gedaan bij de politie. Of de man daadwerkelijk corona heeft is onbekend. De man is aangehouden en is ingesloten voor verhoor.