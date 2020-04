Vier consultatiebureau's in regio gesloten

Publicatie: vr 03 april 2020 13.30 uur

BUITENPOST - Vanaf vrijdag sluit de GGD tijdelijk vier consultatiebureau's in onze regio. Het gaat om de vestigingen in Buitenpost, Damwâld, Ferwert en Kollumerzwaag. Mensen die naar het consultatiebureau moeten kunnen tijdelijk op een andere locatie terecht.

Het gaat bijvoorbeeld om locaties die te klein zijn om de 1,5 meter afstand te kunnen garanderen of die in een verzorgingstehuis zitten. In totaal gaan zeven consultatiebureau's in Friesland tijdelijk dicht.

Bezoekers voor Buitenpost kunnen naar Surhuisterveen:

B.J. Schurerweg 2

9231 CE Surhuisterveen

Bezoekers voor Dâmwald kunnen naar Dokkum:

Birdaarderstraatweg 72C

9101 DC Dokkum

Bezoekers voor Ferwert kunnen naar Stiens:

Griene Leane 5

9051 LZ Stiens

Bezoekers voor Kollumerzwaag kunnen naar Kollum:

Oostenburgstraat 2

9291 EM Kollum