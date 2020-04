GGD update: 14 positief getest en 2 overleden

Publicatie: vr 03 april 2020 13.05 uur

LEEUWARDEN - GGD Fryslân meldt dat er sinds donderdag 14 Friese inwoners positief getest zijn op het coronavirus. Daarnaast zijn er twee personen overleden aan de gevolgen van het virus.

Op dit moment voert de GGD een contactonderzoek uit. Dit gebeurd in sommige gevallen samen met de betrokken ziekenhuizen. Er wordt nogmaals benadrukt dat niet iedereen met klachten getest wordt. Het daadwerkelijke aantal besmettingen ligt dus hoger. In totaal zijn er in Friesland inmiddels 14 mensen overleden door het coronavirus.