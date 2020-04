Gewonde bij botsing op Ljouwerterdyk

Publicatie: vr 03 april 2020 10.50 uur

HALLUM - Een automobilist is vrijdagochtend gewond geraakt bij een aanrijding op de N357 (Ljouwerterdyk) bij Hallum. Omstreeks 6.20 uur kwam de automobilist op de kruising met de Doniaweg in botsing met een vrachtwagen. De bestuurder raakte ernstig gewond en is per ambulance naar het ziekenhuis gebracht.

Door de klap kwam de personenauto op het dak tot stilstand. Een berger heeft na de afhandeling van het ongeval de voertuigen weggesleept. De brandweer werd ook opgeroepen omdat de vrachtwagen brandstof / olie lekte na het ongeval.

FOTONIEUWS