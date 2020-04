Binnenkijken bij raadsleden bij online vergadering

Publicatie: do 02 april 2020 21.32 uur

BURGUM - Een unicum voor de gemeente Tytsjerksteradiel. Er werd donderdagavond voor het eerst online een raadsvergadering gehouden. Vanwege de coronacrisis zijn samenkomsten niet mogelijk maar het is wel mogelijk om online via internet te vergaderen. De meeste deelnemers deden vanuit huis.

Tijdens deze vergadering werden geen besluiten genomen. Wel gebeurden er verrassende zaken. Zo liep plotseling een kat over het bureau bij één van de raadsleden en liet thuis een wethouder zich van een wijntje voorzien door een butler (zie fotonieuws). Thuis vergaderen heeft zo zijn voordelen want in het gemeentehuis wordt geen alcohol geschonken tijdens de vergaderingen.

Liefhebbers kunnen de vergadering hier terugkijken

FOTONIEUWS