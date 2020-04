27 corona-patiÃ«nten op IC in Friesland

27 corona-patiënten op IC in Friesland

Publicatie: do 02 april 2020 15.50 uur

LEEUWARDEN - Er liggen op dit moment 96 coronapatiënten in de Friese ziekenhuizen. Van hen liggen 27 mensen op de intensive care, zo meldt het Regionaal Orgaan Acute Zorg.

In alle ziekenhuizen in het noorden met elkaar liggen nu 253 coronapatiënten. Een kleine honderd liggen op de IC. In ruim honderd gevallen gaat het om mensen uit andere regio's. Het aantal patiënten dat in het noorden opgenomen wordt, loopt de laatste dagen terug.

Er wordt in het noorden wel gewerkt aan de uitbreiding van IC-bedden omdat er wel meer patiënten worden verwacht in de komende tijd.