Angst om veiligheid in centrum, extra beveiliging

Publicatie: do 02 april 2020 12.40 uur

DRACHTEN - Er komt extra handhaving in het centrum van Drachten. De winkeliersvereniging heeft contact gehad met de gemeente over de huidige situatie. Er is onder de winkeliers angst dat criminaliteit zich verplaatst naar het winkelcentrum. Veel winkels hebben verplicht de deuren moeten sluiten in verband met de coronacrisis.

De gemeente heeft een extra vergadering ingelast om hierover te spreken. Er is besloten dat er extra handhaving ingezet gaat worden om meer controle uit te kunnen voeren. Deze extra handhaving wordt ook ingezet om groepsvorming tegen te gaan. Voor de gemeente ligt op dit punt de prioriteit.