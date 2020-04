GGD update: 18 Friezen positief, Ã©Ã©n overleden

GGD update: 18 Friezen positief, één overleden

Publicatie: do 02 april 2020 12.35 uur

LEEUWARDEN - In de afgelopen 24 uur zijn er 18 Friese inwoners positief getest op het coronavirus. Dat heeft de GGD Fryslân donderdag rond het middaguur bekendgemaakt. Er is bovendien één Fries aan het virus overleden in de afgelopen 24 uur. Er zijn nu in totaal 12 doden te betreuren van wie bekend was dat ze het virus hadden.

"Niet iedereen met klachten wordt getest. Dit betekent dat er meer mensen met het coronavirus in Fryslân zijn dan het aantal dat wij dagelijks in onze update delen." zo benadrukt de GGD.