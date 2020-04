Verdachte (16) dodelijke steekpartij langer vast

Publicatie: wo 01 april 2020 16.20 uur

LEEUWARDEN - De inmiddels 16-jarige jongen uit Gorredijk die wordt verdacht van het neersteken van de 16-jarige Roan Brilstra uit Drachten, blijft in voorlopige hechtenis. Dat heeft de rechtbank woensdag tijdens de pro formazitting besloten.

Zaak aangehouden

Vanwege de onduidelijkheden rondom het verloop van de maatregelen met betrekking tot de coronacrisis heeft de rechtbank besloten om de zaak voor onbepaalde tijd aan te houden, met een maximum van drie maanden, met als streefdatum voor de inhoudelijke behandeling 28 mei 2020.

Verdachten deden berovingen

Naast doodslag wordt de jongen ook verdacht van het, gezamenlijk met de andere verdachte, treffen van voorbereidingshandelingen voor het plegen van berovingen. Zij zouden met opzet een steekwapen bij zich hebben gehad dat ter afdreiging gebruikt zou kunnen worden bij een beroving.

Daarnaast staat op de vordering gevangenhouding de poging beroving in vereniging. De jongens zouden eerder die avond dwingend om geld hebben gevraagd aan twee jongens (waaronder het latere slachtoffer). De verdachten hebben niets gekregen van de twee jongens.

Na mislukte poging volgde ontmoeting in McDonald's

Na de poging beroving zijn het latere slachtoffer en zijn maat naar de McDonald's gegaan. Daar liepen de emoties hoog op. De jongens besloten hun belagers op te zoeken om verhaal te halen. Op beelden is te zien hoe zij de twee jongens die hen wilden beroven in de binnenstad van Drachten van achteren aanvallen en mishandelen.

Bij deze confrontatie is door de jongen uit Gorredijk gestoken, wat 16-jarige jongen uit Drachten uiteindelijk fataal is geworden. Hij overleed in het ziekenhuis aan zijn verwondingen. De 15-jarige vriend van het slachtoffer die heeft deelgenomen aan deze confrontatie, is hierover ook als verdachte gehoord. Het OM moet ten aanzien van zijn aandeel nog een vervolgingsbeslissing nemen.

De inhoudelijke behandeling staat op dit moment gepland voor 28 mei 2020. Dit betreft een besloten zitting. De rechtbank behandelt de zaak van de 16-jarige jongen uit Gorredijk en de zaak tegen de 14-jarige verdachte uit Drachten bovendien niet gelijktijdig.

Eerder schorste de rechtbank de voorlopige hechtenis van de 14-jarige. Hij wordt verdacht van medeplichtigheid aan de doodslag omdat hij het gebruikte steekwapen had meegenomen. Ook hij wordt verdacht van de poging beroving in vereniging en de voorbereidingshandelingen.