109 coronapatiÃ«nten in Friese ziekenhuizen

109 coronapatiënten in Friese ziekenhuizen

Publicatie: di 31 maart 2020 18.04 uur

LEEUWARDEN - Er lagen dinsdagochtend in totaal 109 patiënten met het Covid-19 virus in de Friese ziekenhuizen. De informatie is afkomstig van het Regionaal Overleg Acute Zorg Noord-Nederland (ROAZ NN). Er liggen nu 28 mensen op de intensive care. Maandag betrof dat 31 patiënten.

Er liggen momenteel 81 mensen in de corona-afdelingen van de ziekenhuizen. Maandag betrof dat aantal nog 73.