Doden door coronavirus verdeeld over provincie

Publicatie: di 31 maart 2020 17.05 uur

BURGUM - In de afbeelding hierboven is een overzicht van het RIVM te zien van de gemelde overleden COVID-19-patiënten in Friesland. De kaart laat zien dat de meeste gemeenten inmiddels te maken hebben met overledenen. In de regio blijkt dat in Achtkarspelen, Dantumadiel en Tytsjerksteradiel geen mensen zijn overleden aan het coronavirus.

Uit de data van het RIVM blijkt bovendien dat er nog geen enkele inwoner van Achtkarspelen, Dantumadiel werd opgenomen in een ziekenhuis in verband met COVID-19. Dit zijn de enige gemeenten (excl. eilanden) in Friesland.