Steun motorclub aan nabestaanden coronaslachtoffer

Publicatie: di 31 maart 2020 10.18 uur

HURDEGARYP - Een groep motorrijders van motortoerclub 058-bikers heeft maandagavond voor het huis van twee clubleden het lied "You'll Never Walk Alone" gedraaid. Henk en Juul zitten thuis in isolatie nadat afgelopen weekend de vader van Henk in het ziekenhuis is overleden aan het coronavirus. Bas, de zoon van Henk en Juul, wist van de actie en stond op dat moment samen met zijn vrouw en kinderen in de tuin van zijn ouders.

Om ze juist in deze zware tijd te kunnen steunen zijn de motorrijders naar hun woning gereden. Drie motoren werden aan de overkant van de weg gezet en draaiden de muziek. Om hun boodschap kracht bij te zetten werden er oranje rookfakkels aangestoken. De andere motorrijders, auto's en twee politieauto's kwamen langzaam voorbijrijden.

