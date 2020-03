Talant opent twee Corona-huizen in regio

Publicatie: ma 30 maart 2020 19.47 uur

DRACHTEN - Talant, onderdeel van Zorggroep Alliade, opent deze week in Beetsterzwaag en Drachten een ‘corona-afdeling’ voor verstandelijk gehandicapten. Dit initiatief van Zorggroep Alliade is ontstaan in nauwe samenwerking met het zorgkantoor, gemeenten en ketenpartners in Friesland. De COVID-huizen hebben een provinciale functie en zijn vanaf 1 april beschikbaar voor cliënten met een vastgestelde corona-infectie.

De quarantaine afdelingen, genaamd COVID-huis Drachten en COVID-huis Beetsterzwaag, zijn bedoeld voor cliënten met een verstandelijke beperking die niet meer thuis kunnen blijven en nog niet in een ziekenhuis hoeven worden opgenomen. Cliënten met een verstandelijke beperking die binnen Zorggroep Alliade verblijven kunnen er terecht. De corona-afdelingen zijn gescheiden van andere afdelingen en zijn voor omwonenden volledig veilig.

De locatie in Drachten biedt voorlopig ruimte aan 24 cliënten en bevindt zich bij de Talant-locatie aan het Akkerland en het Grasland. De locatie in Beetsterzwaag biedt voorlopig ruimte aan 9 cliënten en bevindt zich op het terrein van Talant-locatie De Wissel aan De Freulesingel.

De verwachting is dat het aantal coronapatiënten in Friesland de komende weken zal stijgen. Het is niet zeker of het aantal zorgbedden dat nu beschikbaar is binnen de provincie voldoende zal zijn. Om die reden treffen Friese zorgorganisaties alvast voorbereidingen om meer patiënten te kunnen plaatsen. De COVID-huizen in Beetsterzwaag en Drachten horen bij deze voorbereidingen.