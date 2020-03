Botsing op WÃ¢ldwei, Ã©Ã©n rijstrook beschikbaar

Botsing op Wâldwei, één rijstrook beschikbaar

Publicatie: ma 30 maart 2020 16.35 uur

WARTEN - Op de Wâldwei (N31) nabij Warten vond maandagmiddag een ongeval plaats waarbij een bestelbus met aanhanger en een vrachtwagen betrokken waren. Beiden reden richting Leeuwarden en net na de Fonejachtbrug ging het mis.

Op de aanhanger van de bestelbus lag een dakkapel en mogelijk zijn er onderdelen vanaf gevlogen. Of dit voor of tijdens het ongeval gebeurde, is onduidelijk. De politie en ambulance kwamen ter plaatse en er werd tijdens de afhandeling één rijstrook afgezet. Een berger heeft de vrachtwagen weg moeten slepen.