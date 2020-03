Beschonken bestuurster botst op stilstaande auto

Publicatie: ma 30 maart 2020 01.00 uur

DRACHTEN - Op de Schuitmakerswal in Drachten is zondagag rond 23.45 een bestuurster onder invloed van alcohol op een geparkeerde auto gebotst. Een ambulance kwam ter plaatse om haar te onderzoeken, maar ze was niet gewond. De vrouw is door de politie meegenomen naar het bureau.

Zowel het voertuig waar de bestuurster in reed als de geparkeerde auto raakten behoorlijk beschadigd. Een berger is ter plaatse gekomen om beide auto's mee te nemen.

