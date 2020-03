Iepenloftspul Burgum verplaatst naar 2021

Publicatie: za 28 maart 2020 10.07 uur

BURGUM - In verband met de situatie rond het Coronavirus gaan de voorstellingen van Schindlers List van Iepenloftspul Burgum in mei 2020 niet door. De voorstellingen zullen nu worden opgevoerd van 28 april 2021 tot en met 15 mei 2021. Mensen die op de website www.iepenloftspul.nl hun kaarten hebben gekocht krijgen een e-mail over de nieuwe voorstellingsdata.

Mensen die een toegangskaart bij Anka Dupon in Burgum hebben gekocht kunnen op de eerder genoemde website kijken naar welke datum hun voorstelling is verplaatst. De toegangskaarten die de mensen hebben gekocht moeten ze goed bewaren, deze blijven geldig.

Ondertussen gaat de kaartverkoop gewoon door. Voor de extra voorstellingen van 14 en 15 mei 2021 zijn nog kaarten beschikbaar. Inmiddels zijn de repetities en andere voorbereidingen gestaakt. Eind 2020 of begin 2021 zullen de repetities, net als de andere voorbereidingen weer van start gaan.