Controle op gedrag dagtoeristen bij zeedijk

Publicatie: vr 27 maart 2020 19.55 uur

PAESENS - De politie gaat dit weekeinde surveilleren in de dorpen Paesens-Moddergat en Wierum. Dat laat Dorpsbelang weten. Afgelopen weekeinde waren er al veel dagjesmensen naar de dorpen en zeedijk getogen en het gedrag was recentelijk beneden peil. "Men kwam soms in groepen en had lak aan de 1,5 m regel die minimaal gehanteerd moet worden om verspreiding te voorkomen."

De Dorpsbelangen hebben de gemeente opgeroepen om in actie te komen om het bezoek te ontmoedigen dan wel te verbieden. Dankzij de verscherpte maatregelen kan de gemeente en politie sinds deze week in actie komen en dat gaat nu gebeuren. "Er gaat komend weekend extra gesurveilleerd worden door de politie in onze dorpen. Mocht het nodig zijn dan zullen zij handhavend optreden. Blijkt dit niet afdoende te zijn dan zullen er andere maatregelen genomen worden."

Dorpsbelang waarschuwt haar eigen inwoners om ook afstand te houden want de regels gelden voor iedereen.