Gratis themapakketten voor peuters

Publicatie: vr 27 maart 2020 17.41 uur

BUITENPOST - Vanaf heden deelt de gemeente, samen met de kinderopvangorganisaties uit Achtkarspelen, themapakketten uit aan alle peuters in Achtkarspelen. Omdat peuters door de coronacrisis niet naar de peuterspeelzaal of dagopvang kunnen, missen ze ontwikkelingskansen die zij normaal gesproken op de opvang krijgen aangeboden. "In de gratis lespakketjes zitten allerlei ideeën voor activiteiten die de ouders thuis met hun kind kunt ondernemen" zegt wethouder Jouke Spoelstra. "Zo kunnen ze zich in deze periode spelenderwijs toch blijven ontwikkelen. En het is vooral leuk om samen te doen!"

Het pakket bestaat uit een aantal werkbladen met het thema 'Lente', een boekje, vouwblaadjes en een potje lijm met een lijmkwast. Normaal gesproken is er een bijeenkomst voor ouders, waarin de ouders een toelichting krijgen op het thema en de activiteiten op de werkbladen. Dit gebeurt nu digitaal door middel van een filmpje op Youtube.

Ouders van peuters die op de opvang zitten, krijgen van de opvanglocatie bericht wanneer hun pakket bezorgd wordt. Het pakketje wordt in een tasje aan de deur gehangen. Ouders van peuters die niet naar een opvang gaan, kunnen een pakket aanvragen via de website van de gemeente Achtkarspelen en op de sites van de diverse opvanglocaties.