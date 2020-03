CoronapatiÃ«nt per heli naar Drachten gebracht

Coronapatiënt per heli naar Drachten gebracht

Publicatie: vr 27 maart 2020 17.32 uur

DRACHTEN - Per helikopter is vrijdagmiddag een coronapatiënt naar het ziekenhuis Nij Smellinge in Drachten vervoerd. De heli landde rond 17.30 uur op het terrein van het ziekenhuis.

De patiënt is daarna uit de heli gehaald en overgebracht naar de speciale corona-afdeling van het ziekenhuis. De patiënt werd vanaf Venlo naar Drachten gevlogen.

FOTONIEUWS