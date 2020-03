Te veel mensen: hertenkamp Kollum dicht

Publicatie: vr 27 maart 2020 13.15 uur

KOLLUM - Het hertenkamp in Kollum trok de afgelopen dagen te veel publiek waardoor de mensen te dicht op elkaar stonden. De politie controleerde de situatie en er is uiteindelijk besloten om in te grijpen.

Burgemeester Kramer van Noardeast-Fryslân heeft in overleg met het Plaatselijk belang geregeld dat het hertenkamp dicht gaat. Het kamp is vanaf vrijdag gesloten totdat de maatregelen weer versoepeld zullen worden.