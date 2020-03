Hendrika Borger klaar voor ZZP'ers en starters

Publicatie: vr 27 maart 2020 13.00 uur

DRACHTEN - De (financiële) administratie is het allround-vakgebied van Hendrika Borger uit Drachten. "In de afgelopen dertig jaar heb ik ervaring opgedaan op het gebied van administratieve en financiële administratie in tal van bedrijven." Met haar bedrijf Borger Administratieve Dienstverlening staat ze klaar voor zowel de dienstverlenende sector als de productiebedrijven.

"Een belangrijke taak van een ondernemer is om overzicht te houden. Dat geldt ook voor de financiën" weet Borger. Toch, merkt ze op, ontbreekt het de gemiddelde ondernemer aan de juiste informatie en de beschikbare tijd om de administratie uit te voeren. Hendrika Borger zorgt voor de oplossing.

De werkzaamheden zijn onder andere boekhouding, verwerken van bankafschriften, verwerken van het kasboek, aangiftes omzetbelasting, urenadministratie personeel, salarisadministratie, controle op boekhouding of het wegwerken van achterstanden en het maken van offertes.

"Ik werk zowel thuis als op locatie" aldus Hendrika Borger. Ook wie tijdelijk een administrateur nodig heeft is bij haar aan het juiste adres.

Meer info: www.borgeradministratie.nl