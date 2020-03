Politie zoekt getuigen brandstichting in Kollum

Publicatie: vr 27 maart 2020 06.18 uur

KOLLUM - In de nacht van dinsdag 24 maart op woensdag 25 maart is er brand gesticht naast een bedrijfsbus op het parkeerterrein van de voetbalvereniging van Kollum. De eigenaar zag rond middernacht vanuit zijn woning hoge vlammen vlak naast zijn bedrijfsbus. Hij wist zijn bus tijdig te verplaatsen en voorkwam grote schade aan het voertuig.

Heeft u iets bijzonders gezien of gehoord rondom het genoemde tijdstip dan hoort de politie dit graag. Ook is de politie op zoek naar de eigenaar van een grote witte hond. De eigenaar van de bedrijfsbus zag namelijk een hond nabij zijn bus lopen welke hij omschreef als een witte grote “vechtershond”. Daarom is de politie ook op zoek naar de eigenaar van deze hond, wellicht dat hij iets meer kan vertellen over de brandstichting?