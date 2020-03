Auto beschadigd door rondslingerend meubelstuk

Publicatie: do 26 maart 2020 17.08 uur

WARTEN - Op de Wâldwei (N31) is woensdagavond rond 22 uur een autobestuurder verrast door een meubelstuk dat op de weg lag. De auto raakte hierdoor beschadigd.

De bestuurder kwam uit de richting Garyp en reed in de richting Leeuwarden. De politie is op zoek naar degene die het meubelstuk verloren is.