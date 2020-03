Gewelddadige incasso-actie bij 'oplichter'

Publicatie: do 26 maart 2020 16.45 uur

LEEUWARDEN - Drie mannen die eind september vorig jaar op pad gingen om geld te innen voor een bevriende ondernemer, zijn door de rechtbank in Leeuwarden veroordeeld tot onvoorwaardelijke gevangenisstraffen. Een 53-jarige inwoner van het Overijsselse De Pol kreeg 116 dagen cel waarvan 30 voorwaardelijk. Een inwoner van Nieuw-Amsterdam (39) kreeg ook 30 dagen cel plus 43 voorwaardelijk. Een 50-jarige man uit Boijl kreeg dezelfde straf.

Lagere straffen

Het onvoorwaardelijke deel van de celstraffen hebben de mannen al in voorarrest uitgezeten. Het Openbaar Ministerie (OM) had hogere voorwaardelijke straffen geëist. De rechtbank oordeelde dat een lagere straf mee recht doet ‘aan de gepleegde handelingen en de achtergrond waartegen die zijn gepleegd’.

Zitmaaier niet betaald

De mannen waren op pad gegaan om bij een boerderij in Warten geld te innen voor een bevriende ondernemer. De ondernemer was opgelicht door de bewoner (45), die een zitmaaier van 6000 euro had besteld maar er nooit voor had betaald. De Wartener heeft vorig jaar op exact dezelfde manier acht ondernemers opgelicht. Dinsdag kreeg hij daarvoor twaalf maanden cel.

Recht in eigen hand

De mannen hadden de echtgenote van de oplichter een paar klappen gegeven. Haar man was met de kinderen naar boven gevlucht. De rechtbank noemde het ‘volstrekt onacceptabel’ dat de mannen het recht in eigen hand hadden genomen. De mannen mogen geen contact opnemen met het slachtoffer en haar echtgenoot en ze mogen zich ook niet vertonen in de buurt van de boerderij in Warten. De vrouw krijgt 400 euro smartengeld.