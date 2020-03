Coronacrisis: winkels langer open in Achtkarspelen

Publicatie: do 26 maart 2020 16.34 uur

BUITENPOST - De winkels in Achtkarspelen mogen op zondagen de deuren al om 9.00 uur openen. Het college van B&W heeft dat besloten in verband met de drukte in de winkels vanwege de coronacrisis. Het betreft een tijdelijke maatregel.

Het gaat alleen om zondagen en feestdagen (behalve Nieuwjaarsdag, eerste Paasdag, eerste Pinksterdag en eerste Kerstdag). Normaliter mogen de winkels dan pas om 13.00 uur open. Nu mogen ze van 9.00 uur tot 18.00 uur de deuren geopend hebben. Met de nieuwe maatregel wordt het aantal bezoekers in de winkels beter gespreid.