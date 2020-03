Stuk bos afgebrand bij Bakkeveen

Publicatie: do 26 maart 2020 16.33 uur

BAKKEVEEN - Bij Bakkeveen is donderdagmiddag een stuk bos afbrand. Het gaat om zo'n 400m². Hoe de brand is ontstaan is op dit moment niet bekend.

Er werd meteen groot ingezet. De brandweer van zowel Haulerwijk, Ureterp als Burgum kwamen ter plaatse. Het was niet meteen duidelijk waar de brand precies was, dus het was even zoeken voor de hulpdiensten.

