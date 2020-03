Hoger beroep: 6 jaar cel voor gewelddadige overval

Publicatie: do 26 maart 2020 16.01 uur

LEEUWARDEN - Een 42-jarige Serviër is in hoger beroep veroordeeld tot zes jaar cel voor de gewelddadige overval – in juni 2016 – op een toen 73-jarige inwoner van Nes (H.). Het gerechtshof oordeelde, net als de rechtbank eerder in april 2018, dat de Serviër zich schuldig heeft gemaakt aan diefstal met geweld. Het Openbaar Ministerie (OM) had zeven jaar cel geëist voor poging tot doodslag.

Emmenaar was brein achter de overval

Op 28 oktober werd een medeverdachte, een 34-jarige inwoner van Emmen, door het hof veroordeeld tot zeven jaar cel. Hij werd beschouwd als het brein achter de overval. Twee mededaders, een 44-jarige Belg en een 29-jarige inwoner van Klazienaveen, kregen celstraffen van respectievelijk vier maanden en een jaar. Een landgenoot van de Serviër, die ook aan de overval heeft meegedaan, is nooit berecht. De man is in Servië en dat land levert geen onderdanen uit.

Mishandeld en vastgebonden

De Emmenaar was drie dagen voor de overval bij het slachtoffer langs geweest, de Nesser had op Marktplaats een kast te koop aangeboden. Drie dagen later kwam de man weer langs, samen met de Serviër. De mannen hadden interesse voor de woning, die te koop stond. Terwijl het slachtoffer mannen rondleidde werd hij aangevallen, mishandeld en vastgebonden met duct-tape. Ook zijn gezicht werd omwikkeld met tape.

Drie tassen met waardevolle spullen

Mede omdat zijn neus was gebroken en er op zijn borstkas werd gedrukt, kreeg het slachtoffer het benauwd. De mannen doorzochten de woning en gingen er vandoor met drie tassen met waardevolle spullen. De Emmenaar zou de mededaders 30 procent van de buit hebben beloofd.