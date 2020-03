Auto van Drachtster in beslag genomen

GOUTUM - In Goutum is woensdag de auto van een 31-jarige Drachtster in beslag genomen. Om 17.10 controleerde de politie het voertuig en bleek de bestuurder nog een boete van € 4671,- open te hebben staan.

De man kon dit niet betalen. Hierop hebben de agenten het voertuig buiten gebruik gesteld. De Drachtster krijgt de auto pas terug nadat hij de boete en de stallingskosten heeft betaald. Doet hij dit niet dan zal de auto worden afgevoerd naar Domeinen en daar worden verkocht.