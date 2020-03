Schuur aan Nijtap in Opeinde uitgebrand

Publicatie: wo 25 maart 2020 16.15 uur

OPEINDE - Aan de Nijtap in Opeinde is woensdagmiddag een schuurtje verwoest door een brand. Bij aankomst van de brandweer was het schuurtje al niet meer te redden.

De Drachtster brandweer werd omstreeks 15.27 uur opgeroepen voor de brand. Bij de brand kwam veel rook vrij. Hoe de brand is ontstaan en wat er in het schuurtje stond is niet bekend. Er raakte niemand gewond.

